Anne LEFEBVRE (LE GOFF)

Nouvellement installée en Bretagne Nord dans la région de Guingamp, je suis à la recherche de nouveaux challenges dans l'industrie agroalimentaire ou la formation.



Forte d'une expérience de 8 ans en Recherche&Développement dans l'agroalimentaire, mes expériences professionnelles m’ont données l’opportunité de mener à bien des projets de développements aussi bien de produits à marques de distributeurs nécessitant beaucoup de réactivité, que de produits à marques propres nécessitant inventivité et créativité. Mon parcours dans des entreprises de différentes dimensions m’a également permis de bien connaître les processus et les contraintes liées aux développements de produits, ainsi que de développer des compétences en gestion de projets.



Je possède des compétences particulières dans le domaine des produits céréaliers, biologiques, en nutrition et en réglementation.

Mon expérience, ma rigueur, ma grande capacité d'adaptation, ma facilité de contact et mon envie d'apprendre me permettent aujourd'hui de rechercher des postes dans d'autres secteurs de l'agroalimentaire.



Réalisations et Résultats

* Lancement d’environ 100 produits tous canaux de distribution confondus (G.M.S., Pharmacie, Magasins Biologiques)

* Expertise dans le développement de produits de biscuiterie

* Expertise dans le développement de produits à fortes contraintes nutritionnelles (teneurs réduites en sucres, AGS, riches en protéines, substituts de repas...)

* Développement en sous-traitance sur de nombreuses technologies céréalières (biscuiterie, céréales, panification...)







Mes compétences :

Nutrition

Formulation

Diététique

Gestion de projet

Agroalimentaire

Innovation

R&D