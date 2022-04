Anne Lucie HOAREAU

Actuellement gouvernante d'étage dans un hôtel 4 étoiles resort familiale. Je suis une personne investi et motivé pour faire évoluer et dynamiser le groupe pour qui je travail "Vienna International".



Je suis passionné par mon métier, ses valeurs et son esprit. L'art de recevoir et d'accueillir est primordiale en communication et en hébergement.



Passionné par mon secteur, je suis prête à évoluer sur un poste qui pourra développer mes compétences et vous montrer mes qualités.



Je suis ouverte à de nouveaux challenge.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante ressources humaines

Chargée de recrutement

Commerciale

Motivée

Recrutement

Ressources humaines

Sérieuse