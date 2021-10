Anne-Sophie DRONNE

La diversité des emplois occupés, les différents domaines d’activités abordés , les différents types de clientèle que j’ai découvert, m’ont permis de m’adapter rapidement et d’obtenir des connaissances diverses dans des domaines très distinct.



D’ailleurs, grâce à ces derniers postes, j’ai acquis une expérience significative dans le domaine de la gestion de la relation clientèle mais aussi dans celui de la gestion administrative.



Ainsi, j’ai pu développer des compétences dans les actions de conseil et d’information. J’ai appris, en autre, à écouter, analyser et orienter mes interlocuteurs en fonctions de leur besoin. J’ai assisté mes collaborateurs dans leurs tâches afin d’optimiser leur travail ainsi que celui de l’entreprise.



Ma polyvalence, mon adaptabilité, mon dynamisme, mon sens de l’écoute sont autant d’atouts indispensables pour intégrer un poste d'assistante.

Soucieuse de me perfectionner, je souhaite m'investir et évoluer dans une entreprise afin de lui apporter mes compétences mais aussi les améliorer



Mes compétences :

Droit public

Gestion administrative

Comptabilité

Droit du travail

Marchés publics

Informatique

Gestion commerciale

Accueil téléphonique

Rédaction de contenus

Transcription audio

Relecture / corrections

Esprit analytique

Analyse des besoins

Correction orthographique

Prise de notes

Ecriture