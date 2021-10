Anne VIVES

Avec une expérience confirmée dans le Transport et la douane, je serais ravie de mettre mes compétences au service d'une entreprise qui souhaiterait développer ou renforcer un département «Transports » ou « Supply-Chain ».

Au-delà de mes compétences, j'aime les challenges et le travail transverse.

J'aime coordonner des opérations de transport en France comme à l'international (import/export/cross-trade). J'aime manager une équipe, rechercher les solutions optimales pour répondre aux besoins des clients, mettre en place de nouveaux process, mais aussi négocier avec les prestataires logistiques.

Je suis fondamentalement tournée vers la satisfaction du client.

J'ai un bon relationnel et une grande capacité d'adaptation.

Je suis rigoureuse, organisée, proactive et autonome dans mon travail. Je sais gérer les priorités.



Je suis aujourd'hui mobile sur les départements 91, 75, 92, 94 et 78 (proche 91)



Mes compétences :



Transport international

Douane

Import/Export

Contract Negotiation

Coordination de projets

Sourcer, challenger et négocier avec les prestataires de transport

Analyse, mise en place et suivi de nouveaux Process

Management opérationnel

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP