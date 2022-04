Antoine GODARD

Biologiste Marin de formation

Expérience de 5 ans groupe Botanic, en grande distribution

Créateur d'entreprise en 2007 et revente en 2012 : Excelliance Services

Création supplémentaire en 2008 et revente en 2014 : Excellia Presta

Création supplémentaire en 2010 : Espace d'eau France - Conception, fabrication et installation de décors dynamique liés à l'eau. Intervention France et étranger



Mes compétences :

Plasturgie

Métallurgie

Design produit

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Électromécanique

Communication

Développement produit

Gestion de la production

Conception 3D

Miroiterie

Conception produit

SAP

Gestion humaine

Microsoft Office

Gestion de projet

Solidworks

Gestion d'entreprise

Création design