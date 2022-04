Bonjour et merci de consulter mon profil,



Actuellement Directeur de clientèle au sein de la division Cosmétique Active du groupe L'Oréal, j'ai auparavant exercé différentes fonctions dans plusieurs entreprises en France et aux Etats-unis.



Mes différentes expériences m'ont permis de développer mon sens de l'analyse, de la négociation et de l'organisation. Négociation des plans marketing annuels, prise de marché, formation des clients au conseil pour développer le sell-out et gagner des parts de marché sont autant de compétences que j'ai développé depuis 3 ans. La rigueur qui m'a été dispensée m'a toujours permis de dépasser les objectifs fixés.



Entousiasme, dynamisme & ténacité, capacité d'organisation, facilité à intégrer une équipe, écoute des clients et motivation à les satisfaire, en suivant les politiques commerciales mises en place sont les qualités que m'ont trouvé tous mes employeurs et managers.



Durant mon parcours scolaire, je me suis également investi dans la mission d'Ambassadeur Campus pour le Groupe Danone. Cette mission m'a permis de me professionnaliser et de perfectionner ma communication en public tout en m'investissant dans un projet au service des étudiants de mon École.



A l'écoute du marché, je suis soucieux des contacts avec les acteurs du monde de l'entreprise pour échanger avec de nouveaux acteurs du monde professionnel et étendre mon réseau.



Je reste à votre disposition pour tout compléments d'informations.



+33.6.78.49.47.72

antoine.lavet@gmail.com



Mes compétences :

négociation

mobilité nationale et internationale

vente

grande distribution

marketing

relation client

Adaptabilité