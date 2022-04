Je suis passionné par la transformation digitale des entreprises et me focalise en particulier sur la valorisation de la Data et l'agilité des entreprises



Au sein de Wavestone, je porte trois responsabilités passionnantes :



- Manager conseil : je pilote des projets de transformation digitale des entreprises (IoT, Data, Agilité des organisations) dans les secteurs de l'Energie, du Transport, des Télécoms et dans le Secteur Public



- Business Developer : je porte le développement des offres Valorisation de la Data (Gouvernance de la Donnée, Appui au Chief Data Officers, Création et animation de Data Labs) et Agilité des Entreprises (je suis certifié SAFe)



- Carrer Developer : je suis le manager de proximité de 15 consultants



Au sein de mes projets, je suis orienté résultats et j'apprécie particulièrement les projets drivés par les délais et des enjeux technologiques forts.



A l'extérieur de Wavestone, je suis un mordu de sports outdoor : trekking, courses de fond, ski et cyclisme.



Mes compétences :

Conduite du changement

Direction de projet

Leadership

Valorisation des Données pour les métiers

Certification SAFe

Big Data

Gouvernance des Données

Méthode agile

Agile à l'échelle