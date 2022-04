Arnaud TOURNIER

Développement de technologies de capteur d'image (principalement CMOS), avec un focus sur le développement du process et du design du pixel pour une large gamme d'applications (grand public, sécurité, médical). Intéressé par tous les projets dans le domaine de l'imagerie depuis le développement et la fabrication des capteurs d'image jusqu'à la mise en applications de ceux-ci



Spécialités :

Développement et conception de pixel, Physique et technologie des circuits intégrés et composants semi-conducteurs, optoélectronique, Technologie CMOS



Mes compétences :

CMOS

Conception

Imaging

Optoélectronique

Physics

Physique

Semiconductor

Technology