Arnaud ZEKRI

Riche de 20 années d’expérience à la direction et au service de grandes enseignes parisiennes,

la bonne gestion financière, le développement et la coordination des différents pôles d’un restaurant

font partie intégrante de mon savoir-faire.



La croissance et l’essor des exploitations qui me sont confiées est ma priorité.

Je la considère comme un défi personnel et je sais mettre tout en œuvre pour atteindre ces objectifs qui me passionnent.



A la recherche de nouveaux défis et de nouvelles opportunités dans le monde de la restauration.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion financière et comptable

prime cost