Arnold WERRY

Une carrière de manager transversal dans la communication chez des éditeurs de logiciels pour le monde de la Finance internationale, de belles rencontres, ainsi qu’une sensibilité innée à l’accompagnement de la personne, m’ont amené naturellement sur la voie du coaching professionnel.



Executive Coach Certifié HEC, formé à de nombreux outils tels que la Communication Non Violente, la Programmation Neuro-Linguistique ou encore la méditation de pleine conscience, je conçois mon rôle de coach comme celui d’un catalyseur, un élément extérieur qui intervient dans un environnement afin d’accélérer son évolution et qui disparait une fois son action achevée.



Ma démarche de coaching est particulièrement axée sur :



- L’accompagnement des personnes à identifier les ressources et qualités qui font d’elles des personnes uniques et à s’y connecter afin de trouver en elles l’enthousiasme, la confiance et l’énergie pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.



- L’encouragement à sortir des automatismes, à dépasser les idées préconçues pour élaborer des solutions personnelles et justes.



- Le travail sur la notion d’engagement, notion fondamentale s’il en est, ayant un impact fort sur la performance de l’entreprise.



- Les problématiques liées à l’assertivité, à l’affirmation de soi et la capacité à trouver sa juste place.



- La posture du manager transversal.



Dans le respect et la bienveillance, sans complaisance, j’accompagne ainsi les Dirigeants, les cadres et leurs équipes dans l’évolution de leur savoir être, en vue de maintenir un état de désir et de plaisir au travail, facteurs clés de la performance.



Mes compétences :

Technologies web

Systèmes d'information

Management transversal

Réseaux sociaux

Contexte international