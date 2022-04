Arthur BOIADJIAN

Cadre confirmé avec 14 années d'expérience multiculturelle à international dans les domaines d’achats, de la logistique, d'import/export, commerce international et le développement des entreprises dans les pays de l'ex-Union Soviétique (Russie etc.).



Actuellement Responsable commerciale pour la Région Ile de France et le Nord de la France pour 18 départements. Stratégie commerciale et la ventes des groupes électrogènes de 4 à 2500kva.



Je suis dynamique, pragmatique motivant et créatif.



Mes compétences :

Vente

Industrie

Management

Gestion de projet

Export

Développement commercial

Incoterm

Négociation commerciale

Prospection