Aurelia HAMARD

Double Parcours Supply - Commercial



9 ans COMMERCIAL :

Négociation : Directrice Grands Comptes Distribution AFH / Compte-Clé Utilisateurs AFH ( SDR )

Management : Directrice Force de Vente et Grands Comptes AFH / Chef de Ventes AFH

Formation : Force de vente GMS

Vente et Merchandising : Force de vente GMS



8 ans SUPPLY:

Customer service : Clients nationaux /Cash / Management

Flux :Développement outil et process de prévision SAP

Base :Responsable prévision et gestion de stock / Management







Mes compétences :

Frontoffice

Négociation

Backoffice

Management

Logistique

Techniques de vente