Aurélia REBECCHI

Diplomée d'études supérieures en Droit des Activités maritimes, j'ai su allier à mon parcours professionnel ma passion de la mer.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le secteur du transport.



Deux années passées à l'étranger, l'une aux Etats-Unis et l'autre en Espagne m'ont permis de perfectionner mes connaissances linguistiques.



Lors de mes expériences professionnelles j'ai acquis une grande aisance relationnelle et rédactionnelle juridique et commerciale. Forte d'une grande autonomie et d'une grande force d'adaptation, j'aime le travail en équipe qui permet l'échange d'idées.



Ma force de conviction, ma rigueur et mon esprit de synthèse me permettront d'assumer les responsabilités qui s'attachent au poste de juriste et de répondre avec efficacité à mes missions.



Si mon profil vous intéresse vous pouvez me contacter par mail: rebecchi.aurelia@gmail.com



Mes compétences :

Assurance

autonome

Contentieux

Droit

Droit du transport

droit international

Environnement

Export

Gestion contentieux

Gestion de sinistres

Gestion portuaire

Import

Import Export

International

Sécurité

Sécurité maritime

Sinistres

Transport

Travail d'équipe

Vente