Aurélie Baquet, Experte en Communication d'entreprise et interpersonnelle, Management de projets transverses et Coaching.



GESTION DE SON CAPITAL ÉNERGIE ET DE SES RELATIONS AU TRAVAIL



Burn out, Bore out,hyperconnexion, hyperactivité, changements, transformations...autant de mots qui sont porteurs d'indicateurs que l'énergie, nos rythmes naturels ou ambiants fluctuent.

Au gré de "ups and downs" parfois stimulants et aussi éprouvants, notre quotidien est souvent agité, chahuté ou source de fatigue, déconcentration, etc.

L'impact peut être lourd : déconcentration, fatigue, manque d'entrain, absentéisme, démotivation, ennui, surstimulation, coups de speed, troubles du sommeil, ruminations...



Souvent une sensation de 'trop" s'installe.



Un signe qui a du sens : besoin de ré-équilibrer, re-dynamiser, ré-enchanter nos vies pro pour revenir au bon sens et à l'entrain.



COACHING I MANAGEMENT DE PROJETS I COMMUNICATION pour rester dans l'action et l efficacité



J'accompagne particuliers et entreprises à l'AMELIORATION de leur MIEUX-ÊTRE et des PERFORMANCES.



Ateliers ou participation à de nouveaux programmes visant la qualité de vie et l'efficacité au travail, après un diagnostique je co construis avec vous des modules personnalisés à votre situation alliant :

- Mise en lumière des points bloquants ou axes d'optimisation

- Étude d'objectifs SMART adaptés

- Définition et mise en place d'actions adaptées visant la capitalisation et l'amélioration continue des ressources



www.abcoachdev.com

07 60 20 92 26



Mes compétences :

Développement personnel

Conduite du changement

Sophrologie

Communication globale d'entreprise

Gestion de projets transverses

Amélioration continue

Qualité de vie au travail

Bien être

Project Management Office

Conseil en communication

Coach de Vie

Communication online

Communication institutionnelle

Coaching individuel

Accompagnement au changement

Coaching de cadres