Aurélie BAUMANN

Actuellement en poste au sein du service des Grands Evénements culturels et sportifs, je fais partie d'une équipe impliquée dans l'organisation d'événements tels que les Internationaux de France de Tennis, la Biennale des Antiquaires, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe...

Mes attributions évoluent selon les événements et leurs spécificités. Cela m'a permis, depuis quatre ans, de mettre à profit et de développer un large spectre de compétences organisationnelles, commerciales et managériales.



Mes compétences :

Gestion de projet

Reporting

Evénementiel

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Gestion de la relation client