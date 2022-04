Aurélie BERTEIN

Bonjour et bienvenue sur mon profil viadeo,



J ai commencé à travailler en tant que commerciale- animatrice- formatrice dans les plus grands groupes de cosmétiques tel que l' Oreal, LVMH, La roche Posay, Nuxe....



Aujourd'hui responsable de boutique et de stand pour la société SATELLITE.



Je suis amenée à fidéliser une clientèle, leur faire découvrir les produits et susciter leurs envies. Je forme aussi les vendeurs et leur apporte mon savoir faire pour permettre de meilleurs conseils dans leurs ventes.



Convaincue depuis longtemps à mon envie de travailler dans le secteur commercial, j'ai été diplômé d'une école de commerce (IPC SIADEP).

Avant çà, je me suis spécialisée et obtenue mes diplômes dans le domaine de l'esthétique -cosmétique pour me permettre d'avoir un certain niveau (BTS) en cosméto et techniques produits.

Grâce à mes formations, j'ai pu travailler au sein de grands société qui ont pu m'apporter les compétences et savoir-faire nécessaires



J'ai un tempéramment plutôt dynamique, autonome et organisée. J'aime la négociation,la vente directe, la représentation du produit et le partage que celui-ci implique.J'aimerais retrouver cette passion avec un poste qui correspond à ma personnalité.



La musique, la mode, la peinture, l'art moderne, les voyages font partie de mes intérêts.



Je reste ouverte à d autres domaine d activités. Proposez moi vos offres!!!!



Mes compétences :

Manager

Négocier

former

recrutement