Aurélie BERTIN

Garante de la démarche d'amélioration de la gestion du produit Saft dans l'ensemble de son cycle de vie.

Coordonne les projets (métier et informatiques) de déploiement et de maintien de l'application globale PLM (France – US – Asie).



Management de l'équipe PLM, des projets, évolutions et du support.



Projets déployés & en cours

- Gestion de configuration (Baseline), des options & variantes, des vues métier (as designed / as built)

- Gestion des systèmes complexes (BOM multi-métier: CAD, mécanique, électronique, logiciel, électrotechnique)

- Gestion des modifications multi-sites

- Upgrade de l'application (applicatifs et réplicats) en Windchill 10.2

- Transfert des l'architecture de serveurs (déménagement géographique)

- Mise en œuvre des documents, publication

- Installation, déploiement de serveurs de réplication

- Collaboration interne (rep tchèque, US, Chine)

- Migrations CAD (Creo, Autocad); Articles

- Mise en œuvre du référentiel commun CAD et Articles dans Windchill PDMLink 9.1



Mes compétences :

PLM

Gestion de projet

Amélioration continue

Gestion des connaissances

PDM Link

Product Lifecycle Management

UML/OMT

Portail Intranet

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

MFG/Pro

Autocad