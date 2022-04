Apprentie chez Aromatech en applications d'arômes et étudiante en licence professionnelle analyses et applications d'arômes alimentaires.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Chemdraw Bio

Regressi.

Titrage (utilisation du titre automatique et man

Technique chromatographe (CPG, CCM, Chromatograp

Spectroscopie (UV visible, IR, RMN de masse)

Réalisation de synthèses

Chemdraw

Pesée d'un accord parfum

Pesée d'un arôme