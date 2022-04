Aurélie BOURGADE

Nouvelle sur le marché de l’emploi francilien, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de la santé au travail et l’accompagnement professionnel ainsi que celui du recrutement ; en tant que salariée ou en indépendante (habilitation IPRP). A l’écoute d’opportunités, de collaborations.

Je m’inscris dans le champ de la qualité de vie au travail, la prévention des risques psycho-sociaux



o Diagnostic organisationnel

" Leadership, culture d’entreprise "

o Diagnostic des caractéristiques individuelles et collectives

" Relations interprofessionnelles, intergroupes ainsi que la personnalité

" Motivation et implication au travail

o Accompagner les salariés en souffrance au travail

" Analyse de pratique, gestion des émotions "

o Création et animation de formations

" Formation de sensibilisation aux fondements de la prévention primaire des RPS "

" Comment appréhender nos mécanismes de défense tel que le stress "





Dans le même temps, je m’intéresse beaucoup au champ de la psychologie positive et aux bienfaits de la méditation tant au niveau personnel que professionnel. Je mène donc une étude scientifique sur le stress au travail et la Mindfulness comme remédiation, et ce en collaboration avec Sophie Berjot et Marion Trousselard.



Si mon profil vous interpelle, que mon étude vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.



Au plaisir d’échanger.





Mes compétences :

Analyse de la demande et des besoins

Création d'outils

Capacité d'écoute et d'analyse

Accompagnement au changement (ind. et coll)

Méthodologie Psycho-Sociale

Ingénierie de formation en prévention des RPS