Aurélie CARLIER

Bienvenue sur mon profil ! Je suis actuellement a la recherche d'un poste de responsable communication. Je justifie de plus de 10 ans d'expérience dans cette secteur d'activité, acquise au sein de deux collectivités territoriales (9 ans), d'une école de commerce en charge de la promotion et du recrutement (1an) et d'une entreprise de service public, filiale d'EDF (1 an et demi). Je serais ravie de participer a vos projets de communication et à l'élaboration de votre stratégie... Alors contactez-moi !



Mes compétences :

Budget communication

Plan de communication

Support de communication

Stratégie de communication

Management d'équipe

Organisation de salons

Management de projet

Plan média

Organisation d'évènements

Community management

Stratégie commerciale

Relations Presse et Publiques

Création

Communication corporate