Aurélie COCA

Ingénieur agroalimentaire de formation, j'ai choisi de fonder ma Société de Livraison de Fruits / Légumes pour Particuliers sur le secteur de Carcassonne.

Je veux faire partie d'une économie plus saine en réduisant la chaîne d'intermédiaires, favorisant les produits locaux et français, tout en vous faisant redécouvrir le bon goût des produits ultra-frais.

Je vous propose aussi de gagner du temps en vous les livrant directement sur votre lieu de travail ou chez vous.

Cmeilleur et c'est pas plus cher !!!!

N'hésite pas, goûter c'est l'adopter !!!

Venez faire un tour sur le site



Mes compétences :

Plasturgie

Gestion de projets

Agroalimentaire

Production Manager

Blanchisserie industrielle

Gestion d'entreprise