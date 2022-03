Aurélie DAGUERRE

Chargée d'environnement, mon premier poste après avoir terminé mes études. Ma licence QHSE par alternance m'a permis de connaitre les missions du domaine HSE et de me passionner pour ce métier. Ensuite j'ai été coordinatrice Hygiène Sécurité et Conditions de travail au sein du département Matériel Roulant Bus de la Régie Autonome des Transports Parisiens. Une expérience précieuse. Etre là pour la performance de l'entreprise, participer à offrir la meilleure offre de transports en favorisant la prise en compte de l'homme au travail.

J’ai pu développer, à travers mes fonctions à la RATP des compétences dans le domaine du management de projets (professionnalisation des acteurs de terrain, évaluation des risques, réglementation HSCT, risques spécifiques…) mais également dans les méthodes de diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles. J'ai ensuite progressé ce qui m'a permis d’acquérir de nouvelles responsabilités comme la coordination d’équipe et le management.

J'ai ensuite favorisé un projet de vie et je suis allée travailler à Toulouse en tant que chargée de mission QHSE dans le groupe SCOPELEC. Changer de région pour avoir un nouveau cadre de vie et se remettre en question professionnellement, s'adapter à une nouvelle entreprise et l'aider à grandir en travaillant sur l'organisation, la qualité, la sécurité et l'environnement. Après avoir mené quelques missions mes projets n'ont pas aboutis et j'ai repris un poste dans le service prévention des risques professionnels du département Matériel Roulant Bus de la RATP. J'ai suivi un cursus de formation au CESI entreprise pour obtenir un diplome de responsable en management d'unite ou de projet. Je suis actuellement responsable de la production operationnelle au sein des ateliers de Championnet du département matériel roulant bus de la RATP. Je travaille donc dans un atelier industriel, nous renovons des organes mécaniques et plastiques pour le RER, métro, tram et autobus, des prototypes mécaniques et de menuiserie, des prestations d'évènementiel et d'infographie. J'encadre 5 chefs d'équipe et nous avons 125 opérateurs. Un virage professionnel et un véritable challenge!



