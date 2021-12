Axel DEROUBAIX

Micro Mécanique réalise des prototypes ainsi que des pièces de petite et moyenne série pour laéronautique (EN9100) , la recherche et le médical (13485) depuis 1966.



Micro Mécanique, soucieuse de protéger lenvironnement, a mis en place une démarche écologique innovante, dans toute sa chaîne de production.



Fort de la confiance que lui accordent, depuis de nombreuses années, ses clients nationaux et internationaux (25% de production exportée), Micro Mécanique souhaite élargir sa gamme de produits et développer encore plus son offre de petites et moyennes séries.