Aymeric CHABAS

Rigoureux par ma formation, j'ai aiguisé mes compétences au cours de mes 16 ans d'expériences dans le management d'équipes, dans l'anticipation, la structuration et l'optimisation des flux, dans la gestion de centres de profits, ainsi que dans le pilotage sites logistiques.

Si vous cherchez un manager logistique efficace et intègre, n'hésitez pas à me contacter !

Je suis mobile sur les départements suivants : 11, 13, 30, 34, 66.



Mes compétences :

Transport

Médical

Supply chain

Logistique

Centres de profits

Management