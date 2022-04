Aziliz LE TALLUDEC

Après une formation d'ingénieur agroalimentaire, j'ai intégré le mastère spécialisé IPCI afin d'approfondir mes compétences en R&D et acquérir une sensibilité culinaire.

Forte de plusieurs expériences de terrain dans diverses domaines et entreprises, je souhaite me tourner vers un nouveau challenge: contribuer à développer des solutions alternatives responsables et respectueuses pour notre alimentation de demain.



After an engineering school program specialized in food industry, I took a one-year advanced master to improve my R&D skills and to gain a culinary sensitivity. Fortified by different field experiences including a recent one in UK I would like today to look into a new challenge: contributing to develop some respectful and sustainable food alternatives for our future diet.



High interest in entomophagy and new food raw materials.



Mes compétences :

Agroalimentaire

R&D

International

Gestion de projet

Communication