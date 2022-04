Chargé d'étude en calcul de structures du bâtiment et travaux publics (http://aziz-loukili.e-monsite.com/ )



L'art de la construction s'est sans cesse amélioré tout au long des siècles passés avec le souci majeur de renforcer la sécurité et le confort des ouvrages bâtis. L'art de l'ingénieur du bâtiment et du génie civil réside dans ses capacités à enrichir son expertise au travers de projets variés sur lesquels il est amené à travailler.



Diplômé cadre technique de la construction bâtiment et ouvrages d'art, spécialisé en conception et calcul de structures, j'ai validé par des expériences réussies en entreprise des savoir-faire techniques et professionnels qui me permettront d'évoluer très vite vers un poste d'ingénieur structures.



Le diplôme d'ingénieur en calcul de structure que je finalise actuellement au Cnam, en cours du soir, présente tous les atouts dont un bureau d'ingénierie spécialisé en études de structures de bâtiments, d'ouvrages d'art, en béton armé et/ou acier, peut avoir besoin.



Je maîtrise les logiciels informatiques de dessin, de calcul, et conception BIM, tels que AutoCAD, Robot Structural Analysis, Révit Structure, Arche Ossature, ainsi que la suite bureautique Office 2010.



Vous êtes un professionnel spécialisé en études de structures et recherchez à recruter un candidat motivé, compétent, et capable de s'adapter rapidement à un poste en conception et calcul de structures au sein de votre société, vous pouvez me contacter au 06 13 56 76 93. Je serai heureux de m'entretenir avec vous de mes motivations, de mon expertise, et de mes perspectives professionnelles.



Bien cordialement.



Aziz Loukili



Mes compétences :

Charpente métallique

AutoCAd

CAO

Eurocodes

Dessinateur projeteur

Béton armé

Bâtiment

Robobat

Ouvrages d'art

Revit Structure

Revit

