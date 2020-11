Béatice EKWA

Après une formation en Relation Client, je me spécialise en Tourisme, Services et Loisirs et reste ouverte au monde de l'événementielle et de la communication.

Dynamisme, polyvalence et adaptabilité sont les maîtres mots de ma posture professionnelle. Chaque expérience est pour moi une opportunité d’apprendre, notamment au travers de rencontres, véritables sources d’enrichissement.

A l'écoute de toutes opportunités, je reste disponible.



Mes compétences :

Gestion des organisations de services

Gestion des plannings

Mise à jour de contenu web

Actions commerciales et marketing

Encadrement d'équipe

Gestion de la Relation Clients

Relation Publics

Accueil du public

Gestion de projet évènementiel

Organisation du travail

Négociation commerciale

Communication Touristique

Conception de supports de communications

Organisation de manifestations

Appels d'offres

Devis commerciaux

Commercial