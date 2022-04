Béatrice VUILLAUME

Trois grands piliers dans mes compétences :

PILOTAGE DE PROJETS

De la réflexion stratégique à l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs proposés, ce domaine de compétence s’accompagne d’une capacité de coordination des ressources internes et externes, d’un grand sens de l’organisation, de rigueur pour respecter timings et budgets, ainsi que de dynamisme et d’enthousiasme pour fédérer tous les acteurs du projet !

STRATEGIES ET TECHNIQUES DE COMMUNICATION

Faire passer des idées, informer et convaincre, implique de trouver le mot juste et le ton adapté à des publics variés et des problématiques diverses. C’est un vrai exercice de style… autant qu’une passion !

CONSEIL ET RELATION CLIENT

En agence conseil, qualités d’analyse et de préconisation sont des fondamentaux. Le plus ? Des qualités relationnelles qui consolident le partenariat !



Mes compétences :

Communication

Communication écrite

Conception

Conception rédaction

Evénementiel

Marketing

Marketing direct

Marketing opérationnel

Rédaction

Relation Client

Web

Web marketing