Belkacem TOUMI

Bonjour,



Dans le cadre de mon expérience professionnelle, j'ai participé durant plus de 10 ans à la gestion managériale d'équipes commerciales et techniques. J'ai pu ainsi démontrer mes aptitudes de coordinateur et de leader pour accroître les compétences et les performances individuelles et collectives. J'ai notamment contribué à la mise en place de nouveaux process afin d'optimiser la qualité de service, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.



A travers le lancement de nouvelles activités, j'ai développé ma capacité à travailler en équipe et mon sens de la communication. Réaliste et responsable, j'ai acquis des compétences qui m'ont permis de maîtriser le pilotage d'activités et leur rentabilité par l'ajustement des ressources. J'assure également le contrôle et le suivi d'activités transverses. Je suis proactif concernant les axes d'améliorations nécessaires à la pleine réussite des enjeux d'entreprise.



Responsable opérationnel d’un pôle de managers et de chargés de clientèle dédiés aux médias écrits, je prends plaisir à relever des challenges ambitieux et dépasse régulièrement les objectifs fixés de façon significative.



Je mets tout en œuvre au quotidien pour obtenir ces résultats.

En proximité avec mes collaborateurs, mon enthousiasme et mon énergie contribuent à l'esprit d'équipe. Attentif aux performances, j'accompagne la progression de manière personnalisée. Je mets en place les actions de formations nécessaires pour maintenir et développer le niveau de compétence requis. L'animation collective me permet également d'améliorer en permanence la qualité et les résultats économiques au service des clients et de l'entreprise.

Au travers de mes qualités relationnelles, je contribue avec résolution au développement des différentes missions qui me sont confiées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relation client

Communication

Gestion des compétences

Gestion de production