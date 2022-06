Bénédicte DUROY DE SUDUIRAUT

Après un parcours en Marketing, Communication et Relationnel, j'ai orienté ma carrière professionnelle vers les métiers QHSE à la suite d'un bilan de compétences.

J'ai effectué une formation professionnelle en Management QHSE. Mes expériences QHSE, dans des entreprises de toute taille (PME et grandes entreprises) ont confirmé mon envie de continuer dans ce métier que j'ai découvert depuis 4 ans.

Aujourd'hui, enregistrée en tant qu'IPRP, j'offre mes compétences QSE/ HSE aux TPE et PME.



Mes compétences :

Hygiène

Qualité

ISO

Industrie

Audit

Sécurité

Animateur

Communication interne

Relationnel