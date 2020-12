Benjamin BEAUDET

Second souffle professionnel après une 1ère vie dans le digital : Directeur Général en charge du développement et de l'innovation au sein de Voyages et Autocars bertolami.



Cette aventure entrepreunariale, je la vis avec mes frères, Fabien et Yannick dans le cadre de la reprise de l'entreprise familiale créée en 1950. La PME compte aujourd'hui 130 collaborateurs et a deux activités historiques : agent de voyages et opérateur de transport de voyageurs.



En 2018, nous avons lancé une nouvelle entité dédiée à l'innovation qui nous permet d'être maintenant opérateur de navettes autonomes.



En matière de développement, je travaille en réseaux et sur l'innovation, j'utilise une méthode Plan Do Check Act.