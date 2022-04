Benoît ROUQUET

Je me tiens à votre disposition pour toute mission de contrôle de gestion, reporting, tableaux de bord, assistance en gestion.



Je peux vous assister pour :

1 mission ponctuelle de contrôle de gestion (remplacement, mise en place, suivi spécifique)

la mise en place de tableaux de bord, d'outils de reporting

le suivi de votre activité avec des indicateurs clés

encadrement et formation d'un nouveau collaborateur sur le contrôle de gestion



J'ai une expérience de plus de 10 ans à des postes de Responsable Financier, complété par une expérience de 6 ans en tant que directeur d'une entreprise de restauration (3 restaurants et 18 salariés)







MON PARCOURS



> RESP. ADMINISTRATIF ET FINANCIER

10 ans d’expérience

Mise en place du contrôle de gestion, fusion et intégration de sociétés, audit, animation d’équipe. Tableaux de bord, reporting, suivi. Aide à la création d'outils de suivi et de pilotage. Suivi budgétaire et processus budgétaire. Remplacement, interim. Mise en place comptabilité analytique.



MON OFFRE DE SERVICES



> RESP. ADMINISTRATIF ET FINANCIER

o Reporting et tableaux de bord

o Mise en place d'outils de pilotage

o Calcul de coûts

o Analyse de rentabilité

o Contrôle de gestion

o Audit

o Organisation

o intérim



> RESTAURATION

6 ans d'expérience

Création et ouverture de 3 restaurants (brasserie, grill, semi gastro) : 18 salariés / 1,3m€ CA

Gestion de projet, direction opérationnelle des établissements : achats, exploitation, ressources humaines, comptabilité, travaux....



MON OFFRE DE SERVICES :



> RESTAURATION

o Aide à la création (projet, ouverture, lancement)

o Mise en place d’outils de suivi

o Audit de l’organisation et du fonctionnement

o Audit des achats, calcul de rentabilité, calcul des coûts

o Documents obligatoires et normes

o Intérim de direction

o Plan de redressement pour restaurant en difficulté

o Organisation d’équipe

o Assistance au recrutement

o Intégration et formation du personnel



Mes compétences :

Tableau de bord

Management

Direction d'établissement

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Client mystère

Audit

Restaurant gastronomique

Ouverture de restaurant

Restauration

Consultant en restauration