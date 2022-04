Benoît ROURE

Après une formation Executive MBA à EMLyon en 2014 je souhaite développer les performances d’une entreprise, concevoir, mener et réaliser des projets stratégiques - améliorer des processus, transformer une organisation, créer une entité, développer des affaires.



Quinze ans d’expériences professionnelles dans les industries Santé et Bien-être, Matériel Médical, Chimie, Agro-alimentaire, avec des responsabilités croissantes dans les fonctions Vente et Marketing. Pratique du management hiérarchique et fonctionnel, d’équipes projets multifonctionnelles, dans des organisations matricielles et des environnements changeants, en France et à l'international. J’apporte une expertise en alignement marché/organisation : segmentation de marché, structuration des organisations et des actions, allocation optimisée des ressources.



. Vision stratégique et capacité à développer des plans d’action - diagnostic d’entreprise, stratégie commerciale, planning stratégique, conception de projet



. Mobilisation des ressources - leadership et orientation résultats, management d’équipes et de budgets, chef de projets, sélection et pilotage de prestataires et fournisseurs et de partenaires commerciaux



. Vecteur de changement - entrepreneur, accompagnement au changement, définition et installation de modèles d'affaires innovants, accélération des mises en place de solutions





Mes compétences :

Gestion de ressources

Marketing et vente

Management

Stratégie