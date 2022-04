Benoît SAGNIER

Vous souhaitez une personne qui connait :



- Economie et gestion : Ecole Supérieur de Commerce / Prépa HEC

- Développement durable et RSE : spécialisation en gestion et développement durable, conseil en stratégie RSE auprès de PME, conseil en développement durable auprès de collectivités

- Energie et énergies renouvelables : études du potentiel ENR sur 15 pays, mémoire de recherche sur l'énergie et le changement climatique, développement d'une offre de conseil Plan Climat et Agenda 21

- Stratégie marchés publics et appels d'offre : actuellement consultant marchés publics auprès de PME et grands groupes, réponse appels d'offre tous secteurs - santé, télécommunications, BTP, transport, environnement/RSE/énergie, formation-coaching, industrie,...

- Culture d'entreprise / culture organismes publics - collectivités



Vous souhaitez une personne qui sait faire :



- Conseiller les entreprises / les collectivités

- Etudes / avant-vente / développement de service

- Audit / diagnotic / analyse / recommandations

- Organiser / gérer un projet

- Gérer un portefeuille client / gérer la relation client

- Intelligence et veille



Vous souhaitez une personne qui sait être :

- Conscienscieux

- Autonome

- Polyvalent

- Proactif

- Curieux



Mes compétences :

Agenda 21

Développement durable

Energie

Énergie renouvelable

Environnement

Marchés publics

Politique

Politique publique

RSE

Energies renouvelables

Responsabilité sociétale des entreprises

Veille

Politiques publiques