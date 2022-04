Benoît SIRA

Bonjour,



Récemment, j'ai participé au projet de transformation du Crédit Agricole Aquitaine en Banque Multicanale de Proximité. L'enjeu était de modifier en profondeur le modèle de distribution et d’acculturer l’entreprise à la révolution digitale.



Passionné par la conduite du changement et la transformation des organisations, j’accorde une place particulière au challenge et à l’innovation.



A la recherche de nouvelles expériences, je mets mes compétences et à ma polyvalence au profit de nouveaux projets. N’hésitons pas à échanger



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Conseil

Création d'entreprise

Marketing

Créativité

Conduite de réunion

Analyse des besoins

Rédaction de business model

Gestion administrative

Esprit d'initiative

Conduite du changement