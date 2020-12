Bernard LE ROUZIC

Je suis actuellement Directeur des Opérations chez ITNetwork - une agence web agile – en charge des alliances stratégiques avec les grands comptes (Vygon, Quick, Exane Asset Management, Elite-Auto, Institut français) et des opérations, du développement des affaires, du marketing et des activités de levées de fonds.



Au cours de ma carrière, j'ai fait face à de nombreux défis dans le domaine des transformations digitales :

- En tant que Directeur Général Adjoint de Clickandbuy France - maison mère allemande spécialisée dans les solutions de paiement en ligne - où je m'occupais des opérations globales techniques et commerciales.

- En tant que consultant senior e-Business chez DMR Consulting - une société de conseil canadienne absorbée depuis par le groupe Fujitsu - pour conduire des projets de stratégie e-Business pour des industriels de l'automobile (Citroën, Renault) et de la santé (Novartis Pharma), ainsi que des sociétés financière (ING Direct, La Poste).



J'ai débuté ma carrière en tant qu'ingénieur développement, puis cofondé la société Stratelcom - entreprise de services numérique spécialisée dans la télématique - dont j'étais également le gérant.



Au cours d'un parcours riche et varié, j'ai travaillé pour des entreprises françaises et étrangères, et collaboré avec de nombreux clients, en assistant ces derniers, les aidant à définir leurs orientations stratégiques en matière de numérique, dans le respect des coûts et des délais.



J'aime manager des équipes avec la rigueur que cela demande, mais également avec attention et ouverture d'esprit pour aboutir aux résultats souhaités.



Bien que je garde les pieds sur Terre, j'adore voir ce qui ce passe en dessous en pratiquant la spéléologie, et au-dessus, en pilotant des avions privés.





