Bernard MAHÉ

La dynamique d'entreprise est mon moteur. Les projets sont mon carburant. J'aime l'action et le mouvement dans ma vie professionnelle et personnelle.

Le volet technique de l'informatique n'a de sens que s'il est accompagné d'une réponse fonctionnelle pour les équipes et sert la stratégie d'entreprise.

Comprendre la stratégie et faire bouger les hommes ensemble pour atteindre des objectifs clairs représente à mes yeux l'esprit de challenge qui m'anime.

Je suis attaché aux valeurs humaines et j'aime aller puiser dans les ressources des équipes pour les aider à adopter des outils et des méthodes.



Je veux continuer à découvrir des entreprises et m'associer à des hommes et des femmes animés par le goût de l'innovation et l'envie de réussir.



Mes compétences :

ERP

Système d'information

Conduite de projet

Gestion de projet

Business Objects