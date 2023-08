Bernard MOYNE

Au cours de mes années d'expériences, jai développé un sens du management et un dynamisme dans lorganisation de projets dans les domaines des nouvelles technologies notamment.



Manager à lécoute, exigeant mais bienveillant, je gère avec pragmatisme les équipes et projets de différentes dimensions dans le respect des objectifs donnés.



J'ai aussi acquis au travers de mes expériences dans des entreprises innovantes (pure players) comme Betclic des méthodes de développement Agile (Scrum) qui ont pour mérite de remettre les utilisateurs au centre des développements et de faciliter la collaboration IT/Business.



J'ai également travaillé dans de grands groupes (Capgemini, Thomson, Euronews, Apave) et appliqué de manière concrètes les bonnes pratiques ITIL et CMMI.



Enfin, maîtrisant parfaitement l'anglais, je parle aussi couramment l'italien et l'allemand et possède une culture internationale.



Spécialités : management, team leader, e-business, nouvelles technologies, Agile, Scrum, WebApp, gestion des fournisseurs, coordination d'équipes, résolution de problèmes