Bertrand GIVORD

Je suis un passionné d'informatique avec le contact facileet un bagage hardware/software dans le domainecommercial/SAV.

Esprit déquipe, consciencieux, autonome, de réelles capacités d'écoute et d'adaptation.



COMPÉTENCES TECHNIQUES

Diagnostique et réparation de panne, virus,...

Choix et commande de matériels informatique

pour entreprise et particulier

Gestion de budget et de stock

Windows 7 à Windows 11 et server 16/19/22

(Active Directory, WSUS, MDT, WDS, ...)

Microsoft 365

Sauvegarde de données (physique ou cloud)

(VEEAM Backup & Replication, ...)

Linux (Debian, Rocky Linux, ...)

Base de données (MySQL, MariaDB et PostgreSQL)

Virtualisation VMWare et VirtualBox

(vCenter, ESXi, Workstation Pro, ...)

Autocom OmniVista 4760