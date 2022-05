Martine GIVORD

Après un parcours salarié alternant Tourisme et Formation, j'ai démarré une activité free lance,comme Manager de Projets de Formation dans des environnements riches et variés, tels que:

Tourisme d'Affaires, Commerce International, Ressources Humaines...



Récemment j'ai renoué avec une activité salariée en temps que secrétaire générale d'Inchigo, cabinet de formation dédié aux séminaires de "team synergy" , "leadership development" et des retraites de "développement personnel"

Cette nouvelle aventure est absolument passionnante car nous oeuvrons pour une écologie des relations professionnelles dans un esprit d'échanges et de partage .

Nous avons également créé l'association CONTRIBUTION qui soutient des projets caritatifs



Mes compétences :

Appel d'offres

COMMERCE

Commerce international

Evénementiel

Export

Formation

formation management

Import

International

Management

Projets européens

Tourisme

Tourisme d'affaires