Bertrand ROBIDEZ

Domaines d'expertise :



- Définition de projets professionnels par un bilan de compétences (Prise en charge possible)



- Gestion de carrière, accompagnement professionnel de cadres,



- Consultations, thérapie (soutien psychologique, estime de soi, assertivite...)



- Accompagnement sur des problématiques liées au travail (gestion du stress, harcèlement, burn out...)



- Intervention en entreprise ou collectivité sur la thématique de gestion du stress, les risques psychosociaux



- Accompagnement collectif (groupe de paroles, supervision)



- Permanence de soutien psychologique de salariés en entreprises



- Orientation scolaire / Coaching scolaire



- Conseils à l' emploi : CV, lettre de motivation, préparation à l'entretien, activation du réseau



- Préparation à la retraite



- Reconversion professionnelle pour sportifs de haut niveau



- Aide au recrutement pour entreprise





Références :



16 ans comme Psychologue du travail pour différentes structures :



- l' A P E C (Association Pour l'Emploi des Cadres)

- l' A F P A (Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes)

- O P T I M U M / C.I.B.C(Centre de bilan de compétences)

- A B E L I A

- C E P R E C O

- C A P E M P L O I

- S U D E S

- ERDF

- TELECOM 1

- ISEN

- GLN

- PST Formations

- ESTICE-ESPAS

- Université de Lille (Faculté de Biologie)

- PREVENTIS









FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :



- Certificat de Préparateur mental/Psychologie du Sport. EAES Formation. Lille



- Analyse Transactionnelle. Service de formation continue Lille 1 (Cycle de formation approfondie)



- Process Communication. Service de formation continue Lille 1



- Hypnose Ericksonienne. Asso PHYTES Armentières



- Entretien d'explicitation. CIBC Lille



- Repérage et prise en charge des soignants rendus vulnérables par leur travail. Asso SPS Paris









Mes compétences :

Animation d'équipe

Accompagnement du changement

Ecoute et Compréhensibilité

Aide au recrutement

Passation de tests d'efficience intellectuell

Thérapies brèves orientées solutions

Bilan de compétences

Orientation / mobilité professionnelle

Psychologie

Psychologue du travail

Risques psychosociaux

Lille

Orientation professionnelle

Formateur

Recrutement

Psychologue

Coaching scolaire

Préparation mentale, Psychologie du sport