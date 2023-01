Betty OBRECHT

MA DIFFERENCE... double compétence : Sciences + Marketing

Après ma formation en Master Chimie Analytique et 15 ans d'expérience en industrie B to B, j'ai repris les bancs de l'Ecole de Management de Strasbourg pour obtenir un Master de Marketing et Ecoute des Marchés.

En effet, les 15 premières années d'activité m'ont permis d'occuper différents postes : l'ordonnancement de la production, recherche et développement puis responsable de gamme. C'est donc tout naturellement que le marketing s'est imposé à moi comme un complément naturel de mes compétences.

Ces 5 dernières années, mon travail concerne principalement le marketing stratégique, les études de marché, la veille et le marketing opérationnel en B to B.

Curieuse et investie, l'esprit très ouvert sur le monde, je cherche avant tout à savoir.... et à mettre concrètement en œuvre les projets, car "Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer".



Mes compétences :

Capacités d'écoute

Capacités d'analyse et de synthèse

Agroalimentaire

Veille

Marketing

Autonomie et sens de l'adaptation

B to B

Recherche et développement

Production

Chimie analytique