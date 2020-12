Blaise LACROIX

+20 ans d'expérience dans la distribution et le négoce BtoB / BtoBtoC.



Mettre à profit ma double compétence opérationnel / stratégie afin de mieux acheter, mieux vendre et déployer une stratégie commerciale cohérente dans un réseau de distribution.



Expertise et compétences clefs :

- définir et déployer la Stratégie Commerciale, Achats et Marketing dans un réseau de distribution

- animer de façon rentable un réseau avec des marques fortes et commodités, des marges réduites

- savoir, dans des fonctions centrales, servir le client de l'entreprise et le client dans l'entreprise

- conception et déploiement actions marketing opérationnel (tactique)

- professionnalisation des Forces de Ventes et équipes Achats

- souci constant de la Rentabilité dans toutes les actions entreprises

- double compétence opérationnelle et fonctionnelle



ESC Toulouse + MBA Management

Anglais courant

Nombreuses formations en Achats, Management



Mes compétences :

Négociation

Distribution

Management

Bâtiment

Achats

Musique

Marketing

Piano

Stratégie commerciale