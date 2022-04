Blanchard NATHALIE

Spécialiste des métiers de l'Administration des Ventes, Responsable des Bases de Données aux compétences suivantes :



Sécuriser & Analyser

- garantie de l'intégrité de la totalité des données structurantes du progiciel de gestion intégré (ERP),

- réalisation d'audits de processus et analyse de l'existant afin de proposer des axes d'amélioration dans un souci de progrès continu,

- conception et mise en œuvre de procédures afin de fiabiliser les informations.



Manager un projet

- management hiérarchique et fonctionnel pour assurer la sécurité de données de production et de ventes,

- formation et sensibilisation des utilisateurs aux contraintes d'un système intégré,

- animation de groupes de projets Innovation / Rénovation produits.



Assurer la veille

- veille réglementaire concernant l'évolution du droit de vente (connaissances de la Grande Distribution et de la structure tarifaire),

- veille informatique concernant des logiciels d'informatique de gestion.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Commerciale

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion commerciale

Gestion commerciale

JDE

Services généraux

ventes

Ventes services