Coach certifiée, je suis impliquée dans la réussite professionnelle et personnelle de mes clients.

Je suis un accélérateur et un partenaire.



Mon cabinet Makesens intervient régulièrement dans les entreprises afin de remettre l'humain au coeur des ressources et pour réintégrer l'individu dans une démarche collective.



Prenez le temps d'aller vite!