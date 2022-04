Blandine MANGIN

Au cours de mon parcours professionel j'ai acquis des connaissances dans différents domaines fonctionnels et techniques très variés.

J'aime à comprendre dans le détail le besoin et la technique ce qui me permet de jouer le role d'interface entre les demandes métier et la solution technique. Pour mieux maitriser ces échanges je n'hésite pas à me former avec les outils à ma disposition.

La bonne réussite d'un projet est avant tout un travail d'équipe. Mon objectif est d'accompagner et de faire progresser ceux qui sont amené à travailler avec moi.

Dernièrement je me suis concentrée sur la BI, les indicateurs et les états attendus par les responsables d'une entreprise.



Mes compétences :

AMOA

Chef de projet

Consultant SAP

Intégration

SAP

SAP intégration

Sécurité

Sécurité Applicative

TMA

SQL

Informatique

PHP

Gestion de projet

Oracle