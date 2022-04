Blandine RENOU-CLÉMOT

Responsable qualité en charge de la certification ISO22000 de HACCP Expertise.

Consultante sur la région ouest, je réalise des prestations techniques telles que des audits ou formations hygiène et management de la qualité en GMS, restauration, IAA et milieu hospitalier. Référent technique de dossiers chez HACCP expertise et correspondante enseigne

Responsable du dispositif formation : mise en place et suivi de la certification VeriSelect pour la formation professionnelle (Datadock), création et mise à jour des supports de formations.



Mes compétences :

audit

autonomie

hygiène

qualité

relationnel

formation

agroalimentaire

Hotellerie

Bionettoyage

Règlementation

Ingenierie pédagogique