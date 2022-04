Blandine SOULAGE

Au travers de mes expériences professionnelles, j'ai pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'organisation. Je recherche aujourd'hui de nouveaux défis dans lesquels je pourrai mettre à profit mes compétences dans les domaines de la gestion de production, de la qualité et de l'amélioration continue.



Mes compétences :

Analyser et améliorer les performances

Production industrielle

Gestion de la qualité

Conduite de projet

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

Audit

BRC

Norme ISO 9001

IFS

CGMP

Lean

TPM

Méthode SMED

Bonnes Pratiques de Fabrication

Kaizen

Poka-yoke

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

GMP

FDA

ERP

GMAO

21CFR

GPAO

VSM

5S

Gemba walk

Ishikawa

Title 21 CFR Part 11

SAP

IFS applications

DMAIC