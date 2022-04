Brisset BERENICE

Passionnée, leader, démarreur, orientée clients et résultats; +20 ans d'expériences réussies en développement d'offres de services et de projets de PME/TPE internationales, secteurs innovants.



Missions :

- Piloter des missions / projets transverses à l’international

- Créer, restructurer des entreprises, conduire le changement

- Lancer des produits / services, ouvrir des marchés



Compétences :

Coordination transverse : ressources pluridisciplinaires en mode projet

Management : centre de profit, équipes multi-culturelles sur site et à distance

Développement : grands comptes, ouverture du marché français (pour groupes étrangers), stratégie (variation significative de marché), business plan

Communication dans 3 langues de travail (Français, Anglais, Espagnol courants)

Capacité à travailler en autonomie dans des environnements très complexes, techniques et innovants, pragmatisme, polyvalence.



Microsoft Suite Office 2013



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Management opérationnel

Cross cultural management

Business strategy

staffing services

Business development

sens du résultat

customer service