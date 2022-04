Bruce VIGNOLLES

Je suis conseiller Emploi-Formation, j'ai passé 18 mois réussis au sein de Pôle Emploi Aquitaine où j'ai acquis une connaissance de la formation professionnelle. Aujourd'hui je souhaite continuer d'apporter mon expertise aux entreprises, salariés et demandeurs d'emploi.



Mes compétences :

Plan régional de formation

Aide individuelle à la formation

Recherche de financement

Période de mise en situation en milieu professionn

Excellent maîtrise orthographique et grammaticale

Gestion des conflits

Aides à la création d'entreprise

Animation d'atelier

Gestion d'un portefeuille de 350 demandeurs d'empl

Validation de projet professionnel

Technique de conduite d'entrettien

Rémunération publique des stagiaires

Rémunération de fin de formation

Rémunération des formations pôle emploi

Accueil physique et téléphonique

Allocation de solidarité spécifique de formation

Aide à la mobilité formation

Allocation de retour à l'emploi-Formation

Préparation opérationnelle à l'emploi

Action de formation préalable à l'embauche

Congé examen

Validation des acquis de l'expérience

Bilan de compétences

Congé individuel de formation

Formation hors temps du travail

Chèque qualification

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Outlook

Android